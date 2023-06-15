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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2023 г.Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.3%
15.06.2023 16:03

Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.3%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после его увеличения на 0.4% в апреле.

По сравнению с маем 2022 года розничные продажи выросли на 1.6%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.1% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в мае на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 1.0%.

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