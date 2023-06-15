Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 июня

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за март;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за март;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за апрель;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за апрель;
04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за март;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за март;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за март;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за март;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за май, финал;
10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за апрель;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за май;
15:30 мск: Розничные продажи в США за май;
15:30 мск: Цены на импорт в США за май;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июнь;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за май;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;
15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за май;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:35 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за апрель;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;
N/A мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.