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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2023 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
сегодня 16:23

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в марте снизился на 1.1% в годовом сравнении

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в годовом сравнении на 1.7% после его роста на 0.4% в феврале.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 0.8% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.4% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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