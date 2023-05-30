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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в мае сни...
сегодня 17:05

Индекс потребительского доверия в США в мае снизился, но превысил прогноз

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 102.3 пункта против 103.7 месяцем ранее (пересмотрен со 101.3).

Аналитики прогнозировали майский показатель на уровне 99.1.

Индекс оценки текущей ситуации в мае снизился до 148.6 против 151.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 71.5 против 71.7 в апреле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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