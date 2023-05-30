Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% феврале (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.2%.

По сравнению с мартом 2022 года индекс вырос на 3.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.