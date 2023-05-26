Курс доллара 79.9841   Курс евро 85.8767  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2023 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ап...
сегодня 15:41

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в апреле ускорились

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В марте базовая инфляция выросла на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в апреле вырос на 4.7% в сравнении с +4.6% в марте.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в апреле вырос на 4.4% в годовом сравнении против 4.2% в марте.

Другие новости

сегодня
15:45
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле сократился на 0.2%
сегодня
15:45
СМИ: представитель КНР призвал Европу видеть в Китае экономическую альтернативу США
сегодня
15:44
Дефицит товарного торгового баланса США в апреле расширился на 17%
сегодня
15:41
Один из системно значимых банков РФ выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо - ЦБ
сегодня
15:41
Годовые темпы роста базовой инфляции в США в апреле ускорились
сегодня
15:40
Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.8%
сегодня
15:36
Путин: нельзя замыкаться на внутреннем рынке, это грозит потерей конкурентоспособности
сегодня
15:35
Объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 1.1%
сегодня
15:30
МЕТАДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ЯХТЫ, ЯКОБЫ ПРИЧАСТНОЙ К ВЗРЫВАМ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ", ВЕДУТ НА УКРАИНУ - СМИ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.