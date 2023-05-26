Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.0%.

В марте объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.3% (пересмотрено с +3.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в апреле снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику базового показателя после его повышения на 0.3% в марте.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в апреле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в марте (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 0.2%.