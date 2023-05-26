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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 мая 2023 г.Личные доходы американских потребителей в апрел...
сегодня 15:40

Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце не изменились.

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в марте (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в апреле на 0.4%.

Норма сбережений в апреле составила 4.1% против 4.5% месяцем ранее (пересмотрено с 5.1%).

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