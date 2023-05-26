Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.8%

Москва, 26 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце не изменились.

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в марте (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в апреле на 0.4%.

Норма сбережений в апреле составила 4.1% против 4.5% месяцем ранее (пересмотрено с 5.1%).