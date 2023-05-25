Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле не изменился

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле не изменился по сравнению с мартовским значением, составив 78.9.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0%.

По сравнению с апрелем 2022 года индекс упал на 20.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.