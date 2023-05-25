Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 мая

Москва, 25 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за май;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за апрель;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за апрель;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за апрель;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за апрель, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за май, финал.