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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 мая 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.8 млн баррелей

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 мая, снизились на 6.8 млн барр., запасы бензина сократились на 6.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.7 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.3 млн барр.

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