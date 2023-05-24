EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 12.5 млн барр.

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 19 мая, сократился на 12.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.6 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 1.6 млн барр. до 358 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.7 млн барр. и составили 37.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки в сравнении с 12.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 мая, снизились на 6.8 млн барр., запасы бензина сократились на 6.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.8 млн барр.