Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос на 8.7%

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в апреле вырос на 8.7% в годовом выражении после роста на 10.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 8.2%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в апреле в годовом выражении вырос на 6.8% по сравнению с ростом на 6.2% в марте.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.2%.