Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 мая

Москва, 24 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за май;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;
12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за май;
16:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
17:05 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.