Продажи новых домов в США в апреле выросли на 4.1% (расширенное сообщение)

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в апреле выросли на 4.1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 656 тыс. в марте (пересмотрено с 683 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в апреле число проданных новых домов составит 665 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с апрелем 2022 года продажи новых домов выросли на 11.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 62 тыс. новых домов против 64 тыс. в марте и 58 тыс. в феврале. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (14 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (11 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (9 тыс. домов) и от 750 тыс. (7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 420.8 тыс. долл против 455.8 тыс. в марте и 445.7 тыс. в феврале. В апреле 2022 года медианная цена проданного дома составляла 458.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 501.0 тыс. долл против 559.2 тыс. в марте и 512.9 тыс. в феврале. В апреле 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 562.4 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец апреля составили 433 тыс. единиц против 432 тыс. в марте и 436 тыс. в феврале.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.6 месяца против 7.9 в марте и 8.3 в феврале.