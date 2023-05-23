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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2023 г.Индекс Services PMI США в мае умеренно вырос
вчера 17:25

Индекс Services PMI США в мае умеренно вырос

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в мае вырос до 55.1 пункта против 53.6 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превысив пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.6.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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