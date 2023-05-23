Индекс Services PMI США в мае умеренно вырос

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в мае вырос до 55.1 пункта против 53.6 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превысив пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.6.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.