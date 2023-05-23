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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за май;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;

12:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за май;

16:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:05 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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