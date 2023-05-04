Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регуляторы смягчили риторику (ПОВТОР)

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 3 мая, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что решение о паузе в цикле повышения ключевой ставки, возможно, будет рассматриваться на июньском заседании Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Он уточнил, что решение будет приниматься на основе поступающих макроэкономических данных, однако исключение из майского заявления FOMC фразы о том, что "Комитет ожидает более жёсткой политики", является "значимым изменением" риторики в сторону смягчения. Более того, Пауэлл поделился "ощущением", что "мы близки к завершению цикла повышения ставки или, возможно, даже уже там".

Напомним, по итогам состоявшегося 2-3 мая заседания FOMC целевой диапазон по ставке был повышен на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5.00-5.25%. Решение регуляторов совпало с рыночными ожиданиями. Увеличение ставки произошло девятый раз подряд, при этом на двух последних заседаниях шаг повышения уменьшен до 25 б.п. после предыдущих повышений на 50-75 б.п.

По словам Пауэлла, потребуется время, чтобы последствия увеличения ставки проявились в полной мере, особенно в отношении инфляции, и масштабы последствий ужесточения денежно-кредитной политики пока остаются неопределёнными.

В ходе пресс-конференции глава ФРС также отметил, что банковская система США остаётся надёжной и устойчивой, а из "банковского разгрома" нужно извлечь "правильные уроки". Он сообщил о появлении признаков того, что спрос и предложение на рабочую силу приходят в равновесие, однако несмотря на сокращение числа предложений о вакансиях и замедление темпов роста зарплат, спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение.

Пауэлл полагает, что американская экономика может столкнуться с давлением из-за ужесточения кредитных условий, при этом аналитики ФРС "видят лёгкую рецессию". Но по его собственному мнению, экономический рост продолжится, хотя, для снижения инфляции "вероятно, потребуется экономический рост ниже тренда и некоторое смягчение рынка труда".

Таким образом, комментарии Пауэлла указывают, что в краткосрочной перспективе слабые макроэкономические данные будут усиливать ожидания сохранения ключевой ставки неизменной на заседании FOMC 14 июня и способствовать повышению спроса на рисковые активы.

Реакция фондовых индексов США на итоги заседания FOMC и комментарии главы ФРС оказалась умеренно негативной. К закрытию торгов 3 мая индекс S&P 500 подешевел на 0.7%, индекс DJIA снизился на 0.8%, потери индекса Nasdaq Composite составили 0.5%. Индекс доллара США к 23:00 мск достиг отметки 101.36 (-0.6%), пара EUR/USD опустилась к 1.10543 после первоначального роста к 1.10911.