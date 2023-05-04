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Заявление ФРС США о повышении ключевой ставки до 5.25% (ПОВТОР)

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 3 мая 2023 года.

Экономическая активность в I квартале расширялась умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы сохранялся низким. Инфляция остаётся повышенной.

Банковская система США надёжна и устойчива. Более жёсткие кредитные условия для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую активность, наём сотрудников и инфляцию. Степень влияния этих факторов остаётся неопределённой. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5.00-5.25%. Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для монетарной политики. При определении степени влияния дополнительного ужесточения политики, уместного для возвращения инфляции к 2% со временем, Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, запаздывание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность, инфляцию, а также на развитие экономической и финансовой ситуации. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в ранее представленных планах. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Остан Гулсби; Патрик Харкер; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; Лори Коган; и Кристофер Уоллер.

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