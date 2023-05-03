Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 мая

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за январь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за март;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за март;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за апрель;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за апрель;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, финал;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за март;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за март;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель, финал;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за апрель;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за март;

15:30 мск: Торговый баланс США за март;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за I квартал, предварительно;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.