Индекс PMI Services США за апрель пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за апрель, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 53.6 пункта с предварительного уровня 53.7.

Аналитики прогнозировали сохранение апрельского показателя без пересмотра.

В марте значение индекса PMI Services составило 52.6.

Несмотря на снижение, индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 третий месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США.