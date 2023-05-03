Индекс PMI Services США за апрель пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за апрель, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 53.6 пункта с предварительного уровня 53.7.
Аналитики прогнозировали сохранение апрельского показателя без пересмотра.
В марте значение индекса PMI Services составило 52.6.
Несмотря на снижение, индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 третий месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США.