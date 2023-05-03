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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 мая 2023 г.Индекс PMI Services США за апрель пересмотрен в...
сегодня 16:48

Индекс PMI Services США за апрель пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за апрель, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 53.6 пункта с предварительного уровня 53.7.

Аналитики прогнозировали сохранение апрельского показателя без пересмотра.

В марте значение индекса PMI Services составило 52.6.

Несмотря на снижение, индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 третий месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США.

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