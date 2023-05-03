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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 мая 2023 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло на 296 тыс.

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в апреле выросло с учётом сезонных колебаний на 296 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 148 тыс.

В марте число рабочих мест увеличилось на 142 тыс., пересмотрено со 145 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в апреле выросло на 121 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 122 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 47 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 229 тыс., в сфере производства и строительстве увеличилось на 67 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 мая.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в апреле на 180 тыс. после расширения на 236 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, вырастет на 1 п.п. и составит 3.6%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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