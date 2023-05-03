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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 мая 2023 г.Уровень безработицы в еврозоне в марте составил...
сегодня 16:23

Уровень безработицы в еврозоне в марте составил 6.5%, уровень безработицы в Италии составил 7.8%, дефицит госбюджета Франции составил 54.7 млрд евро

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического ведомства Eurostat, уровень безработицы в марте составил 6.5% по сравнению с 6.6% в предыдущем месяце.

Аналитики прогнозировали значене показателя на уровне 6.6%.

Согласно отчёту итальянского статистического ведомства Istat, уровень безработицы в Италии в марте составил 7.8% по сравнению с 7.9% месяцем ранее (пересмотрено с 8%).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 8%.

Согласно отчёту французского Казначейства, дефицит государственного бюджета Франции в марте составил 54.7 млрд евро в сравнении с дефицитом в 50.3 млрд евро в феврале.

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