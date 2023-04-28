Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 апреля

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В течение дня: саммит министров экономики и финансов Евросоюза
В течение дня: заседание министров финансов еврозоны
N/A Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительные данные
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительные данные
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал
04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции
04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике и решение по ключевой ставке
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март
08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за март
08:30 мск: ВВП Франции за I квартал
09:00 мск: Цены на импорт в Германии за март
09:30 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за апрель
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительные данные
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель
10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительные данные
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительные данные
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за апрель
11:00 мск: ВВП Германии за I квартал, предварительные данные
11:00 мск: ВВП Италии за I квартал, предварительные данные
11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана
12:00 мск: ВВП еврозоны I квартал, предварительные данные
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке
15:30 мск: ВВП Канады за февраль
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал
15:30 мск: Личные доходы и расходы потребителей в США за март, ценовой индекс расходов на личное потребление
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финальные данные