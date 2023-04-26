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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 3.2%

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.7%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.2% (пересмотрено с (-1.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сокращение базового показателя на 0.2% после его снижения на 0.3% в феврале (пересмотрено с 0.0%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.1%.

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