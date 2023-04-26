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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за май;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за март;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за апрель;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за март;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за март;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за март, предварительно;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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