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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2023 г.Индекс Services PMI США в апреле вырос
вчера 16:49

Индекс Services PMI США в апреле вырос

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в апреле вырос до 53.7 пункта против 52.6 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превысив пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.5.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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