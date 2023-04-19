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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2023 г. EIA: коммерческие запасы нефти в США на прош...
вчера 17:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.6 млн барр.

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократился на 4.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.3 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 1.6 млн барр. до 368.0 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.0 млн барр. и составили 32.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 апреля, сократились на 2.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.9 млн барр.

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