Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за март;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за март;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за февраль;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

12:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал ;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.