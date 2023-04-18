Квартальная прибыль Lockheed Martin упала, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам I квартала текущего года прибыль сократилась до 1.7 млрд долл или 6.61 долл на акцию в сравнении с 1.7 млрд долл или 6.44 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 6.43 долл на акцию.

Выручка увеличилась до 15.1 млрд долл с 15.0 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 6.0 долл на акцию и доход в размере 15.0 млрд долл.

По результатам за 2023 год компания ожидает прибыль в размере 27.17 долл на акцию по сравнению с прогнозом ранее 26.6-26.9 долл на акцию и выручку в размере 65.0-66.0 млрд долл по сравнению с прогнозом аналитиков в размере 26.91 долл по прибыли на акцию и 65.7 млрд долл по выручке.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.4%.