Прибыль Johnson & Johnson сократилась, но оказалась выше прогноза аналитиков

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала 2023 года до 68 млн долл или 0.03 долл на акцию в сравнении с 5.149 млрд долл или 1.93 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.68 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 24.746 млрд долл по сравнению с 23.426 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.5 долл на акцию и выручку в размере 23.9 млрд долл.

Компания ожидает прибыль в 2023 году в диапазоне от 10.7 долл до.10.65 долл на акцию по сравнению с 10.45-10.65 долл согласно прогнозам ранее. Годовой объем продаж крмпания прогнозирует в рамках диапазона 97.9-98.9 млрд долл на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом 96.9-97.9 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 1.9%.