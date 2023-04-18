Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте уменьшилось на 8.8%

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в марте уменьшилось на 8.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1413 тыс. в годовом исчислении против 1550 тыс. в феврале (пересмотрено с 1524 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1460 тыс.

По сравнению с мартом 2022 года число выданных разрешений сократилось на 24.8%.