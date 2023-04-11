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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в феврале сократил...
сегодня 12:04

Розничные продажи в еврозоне в феврале сократились на 0.8%

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в феврале сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.8% в январе (пересмотрено с 0.3%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в феврале сократился на 3% по сравнению со снижением на 3.5% согласно прогнозам аналитиков. В январе объём розничных продаж сократился на 1.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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