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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2023 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в фе...
сегодня 15:37

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в феврале замедлились до 4.6%

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В январе базовая инфляция выросла на 0.5% (пересмотрена с +0.6%).

В годовом сравнении индекс core PCE в феврале вырос на 4.6% в сравнении с +4.7% в январе.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в феврале вырос на 5.0% в годовом сравнении против +5.3% в январе (пересмотрено с +5.4%).

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