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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2023 г.Личные доходы американских потребителей в февра...
сегодня 15:34

Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.0% в январе (пересмотрено с +1.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в феврале на 0.3%.

Норма сбережений в феврале составила 4.6% против 4.4% месяцем ранее (пересмотрено с 4.7%).

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