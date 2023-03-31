Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в январе.

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в феврале выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.0% в январе (пересмотрено с +1.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в феврале на 0.3%.

Норма сбережений в феврале составила 4.6% против 4.4% месяцем ранее (пересмотрено с 4.7%).