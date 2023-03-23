Число повторных обращений по безработице в США выросло до 1.69 млн

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 марта, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 191 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 192 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 196.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 марта, увеличилось на 14 тыс. и составило 1.694 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.680 млн с 1.684 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.684 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 марта, сократилось на 61.5 тыс. и составило 1.94 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.86 млн.