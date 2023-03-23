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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2023 г.Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 20...
сегодня 15:34

Дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2022 года составил 206.8 млрд долларов

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в IV квартале 2022 года сократился на 5.6% до 206.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 219.0 млрд долл в III квартале (пересмотрено с (-217.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с октября по декабрь 2022 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 213.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в IV квартале составил 3.2% в сравнении с 3.4% во III квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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