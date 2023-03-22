Глава ФРС Джером Пауэлл: Банковский стресс эквивалентен повышению ставки

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 22 марта, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что в процессе заседания Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) рассматривалась возможность паузы в цикле ужесточения монетарной политики, однако единогласным решением участников заседания целевой диапазон по ставке был повышен на 25 базисных пунктов до 4.75 - 5.00%.

Кроме того, по словам Пауэлла, "пару недель назад", до момента возникновения стресса в банковском секторе, члены ФРС рассматривали вопрос повышения прогноза по максимальному (конечному) уровню ключевой ставки. Но затем регуляторы пришли к выводу, что текущие "потрясения в банковском секторе" эквивалентны повышению ставки, так как эти обстоятельства будут оказывать давление на потребительский спрос и инфляцию.

Пауэлл отметил, что возможное ужесточение кредитных условий, связанное с банковским стрессом, может означать "меньше работы" по повышению ставки, поэтому из сопроводительного заявления FOMC были убраны слова о "продолжающемся ужесточении" монетарной политики. Вместе с тем он предупредил, что снижение ключевой ставки в этом году не является базовым сценарием ФРС, члены FOMC не ожидают снижения ставки в текущем году, однако траектория денежно-кредитной политики может меняться в зависимости от поступающих экономических данных. В данный момент точечный прогноз (dot plot) членов FOMC предусматривает повышение ставки до 5.1% к концу текущего года и понижение на 75 б.п. в 2024 году.

Пауэлл заявил, что регуляторы будут внимательно отслеживать ситуацию в банковском секторе, оценивать последствия изменения кредитных условий и готовы использовать все необходимые инструменты для поддержки финансовой стабильности, "извлекая уроки из этого эпизода" (банкротство Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank и проблемная ситуация в First Republic Bank - прим. МФД). Глава ФРС считает, что предложенные регулятором программы кредитования "эффективно удовлетворяют потребности банков", а "вкладчики должны исходить из того, что их депозиты находятся в безопасности".

Одновременно с комментариями Джерома Пауэлла на лентах новостных агентств США появились заявления главы Казначейства Джанет Йеллен. Она сообщила, что финансовые регуляторы "не рассматривают возможность широкого увеличения страхования депозитов". Ранее коалиция американских банков обратилась к властям с просьбой о временном расширении страхового покрытия на все депозиты от Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) во избежание массового оттока вкладов. Текущий лимит страхового покрытия банковского депозита составляет 250 тыс. долларов, и решение о его увеличении требуется согласовать с парламентом.

В ходе биржевых торгов 22 марта фондовый рынок США первоначально позитивно отреагировал на итоги заседания FOMC, компенсировав небольшие потери, понесенные в первой половине торгов. Однако после окончания пресс-конференции Джерома Пауэлла и комментариев Джанет Йеллен фондовые индексы вернулись в отрицательную область.

К 22:40 мск фондовые индексы DJIA и S&P 500 подешевели на 0.6 и 0.4% соответственно, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.25%. Индекс доллара США упал к отметке 101.97 от уровня 102.75, пара EUR/USD выросла к отметке 1.08728, оттолкнувшись от уровня 1.07950, зафиксированного к моменту публикации итогов заседания FOMC.