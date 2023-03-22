ФРС повысила ставку на 25 б.п. и немного ухудшила экономические прогнозы

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 22 марта, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4.75 - 5.00%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что "некоторое дополнительное ужесточение политики может оказаться уместным для достижения достаточно ограничительного настроя денежно-кредитной политики". Кроме того, Комитет планирует продолжить сокращение своих вложений в казначейские облигации и обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги в соответствии с планом, опубликованным в мае прошлого года.

Для казначейских облигаций лимиты по сворачиванию покупок составляют 60 млрд долларов в месяц. Для агентских долговых обязательств и обеспеченных ипотечными активами агентских ценных бумаг лимиты установлены на уровне 35 млрд долларов в месяц.

Вместе с тем Комитет решил проводить систематические операции репо со ставкой 5% годовых в совокупном объеме 500 млрд долларов. В дополнение будут проводиться систематические операции обратного репо со ставкой 4.8% годовых с лимитом на контрагента 160 млрд долларов в день.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с декабрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, оставлен на прежнем уровне на текущий год, но пересмотрен в сторону повышения на следующий год. В 2023 году ожидается ставка на уровне 5.1% (прогноз без изменений), в 2024 году - на уровне 4.3% (предыдущий прогноз: 4.1%), в 2025 году - снижение до 3.1% (без изменений), а в долгосрочной перспективе - до 2.5% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2023 год повышен до 5.1-5.6% (декабрьский прогноз: 5.1-5.4%), на 2024 год повышен до 3.9-5.1% (предыдущий прогноз: 3.9-4.9%), на 2025 год повышен до 2.9-3.9% (предыдущий прогноз: 2.6-3.9%), на долгосрочную перспективу повышен до 2.4-2.5% (предыдущий прогноз: 2.3-2.5%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС ухудшила прогноз по динамике ВВП США на 2023-2024 г.г., а также повысила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2023 году реальный ВВП вырастет на 0.4% (предыдущий прогноз: +0.5%), в 2024 году расширится на 1.2% (предыдущий прогноз: +1.6%), в 2025 году увеличится на 1.9% (предыдущий прогноз: +1.8%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2023 год составил: 4.5% (предыдущий прогноз: 4.6%), на 2024 год: 4.6% (без изменений), на 2025 год: 4.6% (предыдущий прогноз: 4.5%), на долгосрочную перспективу: 4.0% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2023 год составил: 3.3% (предыдущий прогноз: 3.1%), на 2024 год: 2.5% (без изменений), на 2025 год: 2.1% (без изменений), на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2023 год составил: 3.6% (предыдущий прогноз: 3.5%), на 2024 год: 2.6% (предыдущий прогноз: 2.5%), на 2025 год: 2.1% (без изменений).