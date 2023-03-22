Заявление ФРС США о повышении ключевой ставки до 5.00%

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 22 марта 2023 года.

Недавние индикаторы указывают на умеренный рост расходов и производства. Рост рабочих мест ускорился в последние месяцы и происходит быстрыми темпами, уровень безработицы остался низким. Инфляция остаётся повышенной.

Банковская система США надёжна и устойчива. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домохозяйств и бизнеса и окажут давление на экономическую активность, наём сотрудников и инфляцию. Степень влияния этих событий неясна. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4.75-5.00%. Комитет будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для монетарной политики. Комитет полагает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может оказаться уместным для достижения достаточно ограничительного настроя денежно-кредитной политики с тем, чтобы вернуть инфляцию к 2% со временем. В процессе определения степени будущих повышений целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение монетарной политики, отложенные эффекты, с которыми монетарная политика влияет на экономическую деятельность, инфляцию, экономические и финансовые условия. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в ранее представленных планах. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Остан Гулсби; Патрик Харкер; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; Лори Коган; и Кристофер Уоллер.