Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе сократился на 0.1% и на выходе на 0.3%

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного снижения на 0.1% в январе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале сократился на 0.3% после роста на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.