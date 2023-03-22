Курс доллара 76.8373   Курс евро 82.5428  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 марта 2023 г.Индекс цен производителей Великобритании в дека...
сегодня 10:04

Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе сократился на 0.1% и на выходе на 0.3%

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного снижения на 0.1% в январе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале сократился на 0.3% после роста на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

Другие новости

сегодня
10:54
Открыта регистрация представителей СМИ и блогеров на ПМЭФ-2023
сегодня
10:43
Мишустин: диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в ГД касались всей повестки развития
сегодня
10:08
Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 10.4%
сегодня
10:08
Российский рынок акций снижается на 0,57% в начале торгов среды – данные Мосбиржи
сегодня
10:04
Индекс цен производителей Великобритании в декабре на входе сократился на 0.1% и на выходе на 0.3%
сегодня
10:02
Индекс розничных цен в Великобритании в феврале вырос на 13.8%
сегодня
09:58
Глава "Роснефти" на встрече с CNPC заявил о желании расширять круг совместных проектов
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 марта
сегодня
09:30
Парламент Армении ограничил выдачу банками кредитов в иностранной валюте
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.