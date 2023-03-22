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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 марта 2023 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в ф...
сегодня 10:08

Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 10.4%

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в феврале вырос на 10.4% в годовом выражении после роста на 10.1% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 9.9%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в феврале в годовом выражении вырос на 6.2% по сравнению с ростом на 5.8% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.7%.

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