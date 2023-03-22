Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 марта

Москва, 22 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;
10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;
10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;
10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;
11:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за январь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;
19:45 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.