Цены на импорт в США в феврале снизились на 0.1%, цены на экспорт выросли на 0.2%

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в феврале снизились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в январе (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.2%.

По сравнению с февралём 2022 года цены на импорт снизились на 1.1%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце повысились на 0.2% после увеличения на 0.5% в январе (пересмотрено с +0.8%).

По сравнению с февралём 2022 года цены на экспорт снизились на 0.8%.