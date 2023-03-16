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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:47

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.68 млн

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 марта, сократилось на 20 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 192 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 196.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 марта, сократилось на 29 тыс. и составило 1.684 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.713 млн с 1.718 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.677 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 февраля, увеличилось на 79.6 тыс. и составило 2.0 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.97 млн.

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