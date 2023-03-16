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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 марта 2023 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале увеличилось почти на 14%

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в феврале увеличилось на 13.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1524 тыс. в годовом исчислении против 1339 тыс. в январе.

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1340 тыс.

По сравнению с февралём 2022 года число выданных разрешений сократилось на 17.9%.

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