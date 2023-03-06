Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за февраль;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за январь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за январь, финал;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за январь.