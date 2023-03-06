Объём производственных заказов в США в январе снизился на 1.6%

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в январе снизился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.7% в декабре (пересмотрено с +1.8%).

Аналитики прогнозировали сокращение объёма заказов в промышленности США в январе на 1.8%.

Объём заказов на товары длительного пользования в январе, согласно финальному отчёту, сократился на 4.5% по сравнению с декабрём. Предварительные данные остались без пересмотра.