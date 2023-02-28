Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 4.6% в годовом сравнении

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 4.7% после его роста на 6.8% в октябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.4% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в декабре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 5.8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.