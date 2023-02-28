Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2021 года индекс вырос на 6.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.