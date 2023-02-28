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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2023 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре снизил...
сегодня 17:07

FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре снизился на 0.1%

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.1% ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с декабрём 2021 года индекс вырос на 6.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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